Paul Smith INSET MULTI STRIPE 二つ折り財布 シボ革

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◆アイテムPaulSmithポールスミスINSETMULTISTRIPEインセットシリーズ二つ折り財布コンパクトウォレットレザーシボ革◆カラーブラック、黒系◆サイズ実寸タテ約9.5cmヨコ約11cmマチ約2cm素人採寸になりますので多少の誤差はご了承下さい。◆素材牛革(シュリンクレザー)◆状態ユーズド。多少使用感、汚れ有り。◆備考【PaulSmith(ポールスミス)】のインセット/マルチストライプシリーズ２つ折り財布。センターにあしらわれた、マルチストライプをアクセントにしたラインが印象的な「INSETMULTISTRIPE」のコンパクトウォレット。本体にはシュリンクの型押しを施したグレインレザーを使用。本革ならではのソフトな質感を残しながら、キズが目立ちにくく汚れもつきにくい耐久性も兼ね備えています。センターのストライプ柄のラインは、本体部分をくり抜いて立体感のあるラインを表現したこだわりの仕上がりです。◆最後に当方が扱うアイテムはユーズドになりますので、古着に御理解のある方のみ御購入をお願い致します。他にもドメスティックブランドからハイブランドまで様々な古着やアイテムを取り扱っておりますので、興味のある方はこちらもご覧下さい。#ミラニスタの小物#ミラニスタのPaulSmith財布形···二つ折りカラー···ブラック素材···本革