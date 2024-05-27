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undercoverアンダーカバーkendrick lamarNIKE tシャツ
商品番号 Y36182457050
商品名

undercoverアンダーカバーkendrick lamarNIKE tシャツ
ブランド名 アンダーカバーイズム
特別価格 税込 4,700 円
在庫状況 あり

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商品詳細

undercoverkendricklamarNIKEのトリプルネームコラボtシャツになります。数年前に発売して即完売なったアイテムです。購入してから着用せず保存しておりました。新品未開封タグ付きサイズはLサイズになります。NIKEナイキSUPREMEシュプリームSTUSSYステューシーUNDERCOVERアンダーカバーOFFWHITEオフホワイトNIKELABナイキラボルードブランドNEIBORHOODネイバーフッドcootieクーティーWACKOMARIAワコマリアTENDERLOINテンダーロインCUT-RATEカットレイトCLUCTクラクトTheCrimieクライミーRUDEGALLERYルードギャラリーtravisscottkanyewestplaceskateboardadidasreebokgangstag-rapchicanoestevanoriollowriderfearofgodsnoopdoggeminemboyznthehoodjordanburtonnikeadidasreeboksupremegooutoutdoorburtonvanspalace90skendricklamarg-luv
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