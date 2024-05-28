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7 1/2 ☺︎ 　USA製 ニューエラ　LAドジャース ベースボールキャップ
商品番号 V75570474119
商品名

7 1/2 ☺︎ 　USA製 ニューエラ　LAドジャース ベースボールキャップ
ブランド名 ニューエラ
特別価格 税込 2,664 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧いただきありがとうございます。⁂⁂⁂⁂⁂【UNBREAKABLEOldClothes】⁂⁂⁂⁂⁂　その他の出品検索はこちらから　#古着アンブレ#uoc帽子#uocキャップ#uocニューエラ◼︎《割引き一覧》⭐︎フォロー割5%off⭐︎リピーター割10%off※フォロー割とリピーター割の併用は不可◻︎◼︎◻︎◼︎◻︎◼︎◻︎◼︎◻︎◼︎◻︎◼︎◻︎◼︎◻︎◼︎◻︎◼︎◻︎◼︎【品名】希少　レア　入手困難90s90年代NEWERAニューエラLALosAngelesDodgersロサンゼルス　ドジャースmadeinUSAベースボールキャップBASEBALLCAP【サイズ】表記　71/2(59.5cm)※多少の誤差が生じる事がありますのでご了承下さい。【状態】多少の使用感はありますが特に目立ったダメージなどはありません。◼︎出品にあたり状態(サイズ、汚れ、破れなどのダメージ)は主観で確認し記載していますが、80年代や90年代のヴィンテージ等の古着もあるのでご理解の上でご購入下さい。〜その他お気軽にお問い合わせ下さい〜
http://narcologia.ru/goods/recycling236814.html
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