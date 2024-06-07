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TUMI ベルト 一度利用のみ
商品番号 Y48207557895
商品名

TUMI ベルト 一度利用のみ
ブランド名 トゥミ
特別価格 税込 2,029 円
在庫状況 あり

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商品詳細

カラー···ブラック素材···本革5年ほど前に海外出張時に羽田空港で慌てて購入し(3万円ほど)、一二度利用して自宅保管していました。目立った傷等はありませんが、バックル部分が少し曲がってしまっています。サイズ調整はしていません※他のベルトとまとめて購入によるお値引きも可能です。コメントください
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