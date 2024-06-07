【デッドストック】90s マルボロ LIZARD ROCK 刺繍ロゴキャップ

ご覧いただきまして誠にありがとうございます！フォロー割もございますので、当方のプロフィールをご確認いただけますと幸いです！〜・商品紹介・〜・ブランドVintage（ヴィンテージ）MARLBORO（マルボロ）・カラーブラック、レッド、黒、赤・サイズ:ONESIZE頭囲 調節可能（最大62cmほど）高さ 17cmツバ 7cm・状態デッドストック品になります。多少のシワや擦れなどがある場合が御座います。こちらの商品は古着になりますので、ユーズド品にご理解のある方のみご検討よろしくお願い致します。・素材アクリル 85%ウール 15%・備考マルボロの1992年にリリースされたプロモーションキャップです。ヴィンテージの風合い溢れるブラックとレッドの2トーンカラーになっております。フロントにLIZARDROCKの刺繍ロゴ、バックに文字ロゴ、サイドにマルボロの刺繍ロゴが施されております。バックのストラップで調節可能。MADEINTAIWAN。他にもヴィンテージのキャップを出品しておりますので、よろしければご覧ください！→#ra_vintage_cap★当方では主にアメリカやヨーロッパから輸入したヴィンテージ品、ブランド品を扱っております！・主な出品ブランド#メゾンマルジェラ#グッチ#バレンシアガ#プラダ#ボッテガヴェネタ#ストーンアイランド#ポロラルフローレン#バブアー#バラクータ#ニューバランス#ナイキ#アディダス その他、ヴィンテージのアイテムも多数出品しておりますので、よろしければご覧くださいませ！→#rakkyao#90s#90年代#ヴィンテージ#marlboro#マルボロ#lizard_rock#リザードロック#プロモーションキャップ#2トーン#ベースボールキャップ#6パネルキャップ#ストラップバックキャップ#トラッカーキャップ#スーベニアキャップ#企業デザイン#企業ロゴ#刺繍ロゴ#ワッペンロゴ#ビンテージキャップ#帽子カラー···ブラック形···ベースボール



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