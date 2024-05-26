ルイヴィトン 半袖Tシャツ メンズ Mサイズ 白 紺 オシャレ ...

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ルイヴィトン半袖TシャツメンズMサイズ白紺オシャレ全体的には綺麗ですが個人的なんでご理解してください。胸に裁縫屋さんでつけていただいたアタッチメント跡が少し残ります。寸法 平置き個人計測(103)肩幅:約42cm身幅:約48cm尺丈:約60cm※袖が折りたたんでる形状で前面が2重生地になっててオシャレだと思います。購入前に質問あればお願いします。ノンクレーム、ノンリターンでお願いします。