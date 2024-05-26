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ルイヴィトン 半袖Tシャツ メンズ Mサイズ 白 紺 オシャレ
商品番号 O98838879693
商品名

ルイヴィトン 半袖Tシャツ メンズ Mサイズ 白 紺 オシャレ
ブランド名 ルイヴィトン
特別価格 税込 5,160 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ルイヴィトン半袖TシャツメンズMサイズ白紺オシャレ全体的には綺麗ですが個人的なんでご理解してください。胸に裁縫屋さんでつけていただいたアタッチメント跡が少し残ります。寸法　平置き個人計測(103)肩幅:約42cm身幅:約48cm尺丈:約60cm※袖が折りたたんでる形状で前面が2重生地になっててオシャレだと思います。購入前に質問あればお願いします。ノンクレーム、ノンリターンでお願いします。
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