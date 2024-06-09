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商品詳細
VANSOLDSKOOL27cmスケボーをしていたので味が出ています。adidasスタンスミス27cmSTANSMITH自らがデザインした落書きです。新品には出せない味が出ていると思います。古着などがお好きな方にお譲りします。
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