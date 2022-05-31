《人気》dunhill ベルト ブラック ロゴ ビジネス フォーマル メンズ

≪こちらのベルトは革用クリームにてクリーニング、メンテナンス済みです。≫ダンヒルからベルトの出品です。商品は一点物になり、即購入OKの早い者勝ちですのでご希望の方はお早めにどうぞ！丁寧に梱包し追跡付きにて発送致します。・商品状態（写真と併せて確認下さい。） バックル部：傷-小、使用感-小 ベルト部：傷-小、使用感-中、社外品・購入先：古物市場にて購入＊正規品ですが万が一不備があった場合は返品返金しますので安心してご購入下さい。・メインカラー：金色、茶色、銀色（ゴールド、ブラウン、シルバー）・バックルサイズ：約 縦3.3cm×横3.7cm×厚み0.8cm・寸法：約 長さ101.0cm×幅2.7cm・ウエストサイズ：約86.0-88.5-91.0cm・サイズ：寸法以内なら調整出来ます。・付属品：本体のみ⇒フォロー割引を実施していますフォローした上でコメント下さい！お値引き致します！お値引きした場合でも先に買った方が優先となります、必ず欲しい方は即購入をお勧めします。⇒同時購入割引も実施中！2商品以上購入（同梱発送時）でお得な割引をさせていただきます◎★他の商品を検討の方はこちら（スペースを開けてブランド名を入れると絞り込み可能です。）#他にも人気のベルトたくさん出品していますbyAC#出品物一覧はこちらbyAC#メンズ素材...本革



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