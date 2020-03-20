【未使用】ポケモン ネクタイ 当時物 ピカチュウ 星座 初期

ポケットモンスター初期のネクタイになります。ピカチュウ、カビゴン、ミュウのイラスト付きになります。夜の星空の下、初期ピカチュウがミュウとカビゴンの星座を眺めてる可愛いデザインです。未使用、タグ、ケース付き当時物で未使用の物はかなり珍しいものになります。ケースは少し汚れ痛みがあります。（写真参照ください）あくまで古いものになりますのでご理解頂ける方のみご購入お願い致します。返品交換は受け付けておりません。ブルーネクタイ希少PocketMonsterNintendo任天堂



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