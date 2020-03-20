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【未使用】ポケモン ネクタイ 当時物 ピカチュウ 星座 初期
商品番号 X74028460961
商品名

【未使用】ポケモン ネクタイ 当時物 ピカチュウ 星座 初期
ブランド名 ポケモン
特別価格 税込 1,800 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ポケットモンスター初期のネクタイになります。ピカチュウ、カビゴン、ミュウのイラスト付きになります。夜の星空の下、初期ピカチュウがミュウとカビゴンの星座を眺めてる可愛いデザインです。未使用、タグ、ケース付き当時物で未使用の物はかなり珍しいものになります。ケースは少し汚れ痛みがあります。（写真参照ください）あくまで古いものになりますのでご理解頂ける方のみご購入お願い致します。返品交換は受け付けておりません。ブルーネクタイ希少PocketMonsterNintendo任天堂
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