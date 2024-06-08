【Vintage】ヴィンテージ ウエスタンベルト イタリア製 本革 ブラック

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商品詳細
(23BG0180)□当ショップの小物一覧はこちら ↓↓↓#broad_accessory☑️ブランド☑️説明☑️カラーブラック☑️サイズ表記サイズ全長:約111cm幅:約3cm一つ目の穴まで:約90cm端の穴まで:約101.5cm穴の間隔:約2.5cmバックル部分縦:約5cm横:約5.5cm※手作業による採寸のため誤差が生じる場合がございます。☑️コンディションB☑️素材レザー☑️フォロー割フォローして下さった方には、商品価格に応じてお値引きさせて頂きます。ご希望の方はコメント欄に「フォロー割」と書き込みをお願いします。フォロー登録してコメントするだけで〜¥4999¥200割引¥5000〜¥9999¥300割引¥10000〜¥500割引とさせていただきます。☑️セット割2点以上同時にお買い上げのお客様には、合計金額からさらに1000円割引させて頂きます。フォロー割との併用も可能です。⚠️コンディション、注意事項についてはプロフィールに記載しておりますのでご確認ください。※コメントにてお気軽にご相談ください♪※コメント無しの即購入歓迎です！！！！素材···本革カラー···ブラック
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