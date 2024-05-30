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★新品★ NEWERA　ニューヨーク　ヤンキース　2トーン　キャップ　セメント
商品番号 Y38524877481
商品名

★新品★ NEWERA　ニューヨーク　ヤンキース　2トーン　キャップ　セメント
ブランド名 ニューエラ
特別価格 税込 6,216 円
在庫状況 あり

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商品詳細

★商品名NEWERANEWYORKYANKEES59FIFTYCAPニューエラ　ニューヨーク　ヤンキース59FIFTY　2トーン　キャップ★カラーホワイト(ボディ)ブラック(つば表)セメントグレー(つば裏)★サイズ73/8(58.7cm)★状態新品未使用★特徴つば裏(アンダーバイザー)がセメント柄にデザインされた国内未発売ニューエラキャップ。75thワールドシリーズサイドパッチ仕様。エアジョーダン1(AirJordan1)とのコーディネートにもオススメ。NBAMLB帽子海外限定ストリートStussyステューシーカジュアルジョーダンスニーカー#まもんきキャップコレクション⤴︎こちらを押すと、出品中のキャップを検索できます。左上の⬜︎「販売中のみ表示」を押してご覧ください。♢♦︎♢♦︎♢♦︎♢♦︎♢♦︎♢♦︎○梱包・発送方法○型崩れを防止するため、段ボールでの梱包です。らくらくメルカリ便での匿名発送です。(追跡有り)○確認事項○※コメントなし即購入OKです。(注意事項はプロフィールに記載しておりますので、予めご理解いただいている事とさせていただきます。)※皆様が気になる事はなるべくプロフィール欄に記載しておりますが、何か不明点や気になる点がございましたら、コメントにてお問い合わせください。カラー···ホワイト形···ベースボール
http://narcologia.ru/goods/protein675034.html
http://narcologia.ru/goods/forthcoming768692.html
http://narcologia.ru/goods/tenet880663.html
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