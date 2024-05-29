迷彩クロムハーツキャップ

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素材···ナイロンカラー···ご覧頂きありがとうございます他でも出品しているため、早い者勝ちになりますブランド クロムハーツ（ChromeHearts）【商品】【トラッカーキャップ】CHパッチクロスボール付メッシュキャップ【カラー】迷彩【サイズ】フリー【付属品】なし【サイズ】 53-60こちらは並行輸入品(海外正規品取扱店より購入）となります。国内正規品と仕様が異なる場合があり、が正規品であることは間違いありませんのでご安心ください。本当に心配しているなら、買わないでください。ご理解の上でご購入下さいますようお願いいたします。