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HERMETIC ベルト 完売カラー XL
商品番号 S86542190638
商品名

HERMETIC ベルト 完売カラー XL
ブランド名 Sspare
特別価格 税込 4,730 円
在庫状況 あり

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商品詳細

HERMETICのベルトになります。こちらのカラーは完売しており、現在物販されてませんのでレアだと思います。人気ラッパーLEXも着用していたベルトと同じベルトです！定価22000円XL全長115cm穴1個目87cm~5個目97cm着用回数は5.6回ですが、写真でご覧の通りネジ周りがデニムに擦れて青っぽくなっております。ご理解頂ける方のみ購入よろしくお願い致します。即購入OKです！よろしくお願い致します。カラー···ブルー
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