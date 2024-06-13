HERMETIC ベルト 完売カラー XL

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hermetic (ヘルメティック) スタッズストーンベルト シルバー サイズ:SIZE M



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HERMETIC (ヘルメティック)商品ページ - Crystal Belt - Green/Gold - VENTURER(ベンチュラー)



日本産】 ホワイトハウスコックス Whitehouse Cox レザーメッシュ ...

HERMETICのベルトになります。こちらのカラーは完売しており、現在物販されてませんのでレアだと思います。人気ラッパーLEXも着用していたベルトと同じベルトです！定価22000円XL全長115cm穴1個目87cm~5個目97cm着用回数は5.6回ですが、写真でご覧の通りネジ周りがデニムに擦れて青っぽくなっております。ご理解頂ける方のみ購入よろしくお願い致します。即購入OKです！よろしくお願い致します。カラー···ブルー