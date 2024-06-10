TOMORROWLAND カシミア マフラー ブラック

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ご覧いただきありがとうございます。プロフィールのご一読よろしくお願いしますm(__)m【商品名】TOMORROWLANDカシミアマフラーブラック【状態】数か所穴あり写真をご確認ください。サイズ長さ153cm素人保管・素人採寸になりますのでご理解ください。即購入OK！発送は佐川急便となります。発送後に追跡番号をお送りいたします。※匿名配送をご希望の場合は＋500円にて承りますので、ご購入前にコメントでご連絡ください。値段変更にてご対応させていただきます。よろしくお願い致します。M5659-8素材...カシミヤカラー...ブラック柄・デザイン...無地