UMBRO ×(C)OVER FOOTBALL SHIRT ゲームシャツ

即完売したフットボールシャツです。特に人気だったMサイズです。試着のみの未使用品となります。サイズ:Ｍ身長175センチが着用してややゆったりなサイジングでした定価:¥18,150taxin希少な商品のため販売手数料、送料含め定価より高めの値段設定にさせていただいております。ご了承ください。ご相談等はコメントにお願い致します。検索用90s80s古着ヴィンテージビンテージゆるだぼ古着女子オーバーサイズ古着屋柴田ひかり イングランド セルティック ミラン ブラジル オランダneedlesニードルスtrackpantsトラックパンツsetupshirtblousonjacketパンツJOHNLAWRENCESULLIVANengineeredgarmentsAIEnepenthesUNUSEDURUESSAYNEONSIGNphingerinDIGAWELYAECAAURALEECOMOLIcrepusculehenderschemeshareefKAIKObukhtJIEDAfacetasmdoubletsulvamsteinyokeCOMMEdesgarconsmaisonmargielais-nesskolor成田凌togasasquachfabrix90s古着女子ヴィンテージスモールロゴノースフェイストミーヒルフィガーナイキアディダスラルフローレンくすみカラーNBANHLMLBNFLレイカーズチャンピオンブルズシュプリーム銀タグ白タグ80s70sAPEジョーダンヤンキース黒タグACGUSAポロシャツロンTバスケSBAIRJORDANゴツナイキビッグシルエットオーバーサイズビッグロゴバックロゴカレッジロゴチームロゴバンズワンポイント刺繍ロゴロゴ刺繍XLARGEFORCEパタゴニアカーハートオフホワイトハードロックカフェビッグロゴパーカースーパースタースニーカー カーハート季節感···夏袖丈···半袖柄・デザイン···プリント（ロゴなど）



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