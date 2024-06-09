【未使用】エルメス　キャップ　マイルス　帽子　キャスケット

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エルメスキャップ 《マイルス》今年購入するも、店舗と自宅で試着したのみで保管しているものです。他の帽子を愛用しており、出番がないためお譲りいたします。【サイズ】58スナップボタンの留め位置で調整可。ひとつ奥に留めると57前後、手前に留めると59前後になります。【カラー】マリン（ネイビー/紺）、ゴールド【素材】コットン【付属品】保存袋、タグ、箱※箱を不要の場合はお値引き出来ますのでコメントください。★スナップボタンの保護シールが取れかかっていることをご承知おきください。（写真をご参照ください）※自宅保管品であるご理解いただきご購入をお願いします。※すり替え防止のため、返品はお受けできかねる場合がございます。※ペットなし、喫煙者なし※サイズが合わない、イメージと異なるなどと言った理由での返品はいたしかねます。衣料品やシューズなどは十分にご留意くださいませ。※素人検品ですので、ご理解のほどよろしくお願い致します。