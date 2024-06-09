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プラダ 財布
商品番号 H78406250582
商品名

プラダ 財布
ブランド名 プラダ
特別価格 税込 11,430 円
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商品詳細

カラー：ブラック素材：レザー仕様⇒札入れ×1　　　カードポケット×10サイズ⇒縦10.3cm×横8.0×奥行き2.0付属品⇒箱、袋、(写真のもの)札入れありますが、外紙幣にあわせて作られたため、日本札は1000円札のみ入ります。折りたためば1万円札も入ります。キャッシュレスメインの方におすすめです。サイズも小さく、もしもの為に紙幣も入れれます。二つ折り三つ折りカードケース写真の付属品もお付けいたします。
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