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商品詳細
カラー：ブラック素材：レザー仕様⇒札入れ×1 カードポケット×10サイズ⇒縦10.3cm×横8.0×奥行き2.0付属品⇒箱、袋、(写真のもの)札入れありますが、外紙幣にあわせて作られたため、日本札は1000円札のみ入ります。折りたためば1万円札も入ります。キャッシュレスメインの方におすすめです。サイズも小さく、もしもの為に紙幣も入れれます。二つ折り三つ折りカードケース写真の付属品もお付けいたします。
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