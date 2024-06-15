90's WOODSTOCK 99 ウッドストック　tシャツ　XL

90年代のWOODSTOCK９９Tシャツです。ウッドストックは1969年8月にニューヨーク州サリバン郡ベゼルで開催された大規模な野外フェスティバルです。この1999年のフェスは史上最悪と呼ばれたフェスとして有名で、昨年にはNETFLIXにて「Trainwreck:Woodstock’99」というドキュメンタリーが公開されています。フェスTeeがお好きな方は是非いかがでしょうか。裾付近に若干の汚れやダメージがありますが、場所もあまり目立ちません。(写真4.5枚目)サイズ表記：XL着丈：75cm身幅：59cm肩幅：61cm袖丈：21cm素人採寸ですので細かいサイズの違いはご了承ください。御購入の際は、事前にプロフィール欄もご確認いただけますよう、お願いいたします。80's90's古着vintageアメリカ古着 DKNYカルバンクライン ペリーエリス バナリパ ラルフローレンRalphLaurenトミーフィルフィガー エルエルビーン stussyステューシー oldgapオールドギャップチャンピオン 刺繍タグ トリコタグ バータグ 単色 リバースウィーブ ナイキ パタゴニア リーバイス 不思議の国 アリス チェシャ猫 カーミット アラジン モンスター ビンテージ ヴィンテージ アキラ KeithHaringキースへリング アンディーウォーホル AndyWarhol tシャツ裏原 ベルベルジン taxidriverタクシードライバー PULPFICTIONパルプフィクション 時計仕掛けのオレンジ タイタニック レオン ムービー movieリバースウェーブ nirvanaニルヴァーナ FearofGodフィアーオブゴッド TravisScottトラヴィススコット JerryLorenzoジェリーロレンゾ 80s90sアップル Appleappleoldオールド 初期 スウェット トレーナー パーカー ノースフェイス バブアー ラルフローレン ダブルアール カーハート ビックマック ファイブブラザー リーバイス ロッキーマウンテンアリス 不思議の国 チェシャ フットボール 染み込み グレートパシフィック ウィザー ランタグ 七分 ラッセル



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