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90's WOODSTOCK 99 ウッドストック　tシャツ　XL
商品番号 N13701937791
商品名

90's WOODSTOCK 99 ウッドストック　tシャツ　XL
ブランド名 Nspare
特別価格 税込 5,040 円
在庫状況 あり

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商品詳細

90年代のWOODSTOCK９９Tシャツです。ウッドストックは1969年8月にニューヨーク州サリバン郡ベゼルで開催された大規模な野外フェスティバルです。この1999年のフェスは史上最悪と呼ばれたフェスとして有名で、昨年にはNETFLIXにて「Trainwreck:Woodstock’99」というドキュメンタリーが公開されています。フェスTeeがお好きな方は是非いかがでしょうか。裾付近に若干の汚れやダメージがありますが、場所もあまり目立ちません。(写真4.5枚目)サイズ表記：XL着丈：75cm身幅：59cm肩幅：61cm袖丈：21cm素人採寸ですので細かいサイズの違いはご了承ください。御購入の際は、事前にプロフィール欄もご確認いただけますよう、お願いいたします。80's90's古着vintageアメリカ古着　DKNYカルバンクライン　ペリーエリス　バナリパ　ラルフローレンRalphLaurenトミーフィルフィガー　エルエルビーン　stussyステューシー　oldgapオールドギャップチャンピオン　刺繍タグ　トリコタグ　バータグ　単色　リバースウィーブ　ナイキ　パタゴニア　リーバイス　不思議の国　アリス　チェシャ猫　カーミット　アラジン　モンスター　ビンテージ　ヴィンテージ　アキラ　KeithHaringキースへリング　アンディーウォーホル　AndyWarhol　tシャツ裏原　ベルベルジン　taxidriverタクシードライバー　PULPFICTIONパルプフィクション　時計仕掛けのオレンジ　タイタニック　レオン　ムービー　movieリバースウェーブ　nirvanaニルヴァーナ　FearofGodフィアーオブゴッド　TravisScottトラヴィススコット　JerryLorenzoジェリーロレンゾ　80s90sアップル　Appleappleoldオールド　初期　スウェット　トレーナー　パーカー　ノースフェイス　バブアー　ラルフローレン　ダブルアール　カーハート　ビックマック　ファイブブラザー　リーバイス　ロッキーマウンテンアリス　不思議の国　チェシャ　フットボール　染み込み　グレートパシフィック　ウィザー　ランタグ　七分　ラッセル
http://narcologia.ru/goods/scissoring979096.html
http://narcologia.ru/goods/message93527.html
http://narcologia.ru/goods/ordering485379.html

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