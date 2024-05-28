00s THE IRON GIANT movie tee デカロゴリンガー

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2000’s “IRON GIANT” Printed T-Shirt

イエローブラック黄色黒ムービーTシャツキャラTシャツアニメTシャツアイアンジャイアントロゴイラスト古着マンガワーナーWARNERBROTHERSy2k襟袖ライン襟袖ライン入りリンガーネック※破れあり2000年4月公開の映画IRONGIANTのTシャツです。映画公開当時、会場限定で販売されていたものなので希少なものになります。着丈約62cm肩幅約43cm身幅約44cm#アタマ古着にて他にも出品しております。柄・デザイン···プリント（ロゴなど）カラー···イエロー袖丈···半袖ネック···Uネック季節感···春、夏、秋、冬