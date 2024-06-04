SupremeスモールボックスロゴTシャツ

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✡️値下げ交渉はご遠慮ください✡️■SupremeのスモールボックスロゴTシャツです。着用感はありますが、まだまだ着用いただけるかと思います。■カラー:BLACK■肩幅50cm■身幅52cm■着丈72cm■袖丈25cm(素人採寸)■supremeショッパー付カラーブラック袖丈半袖柄・デザインプリント（ロゴなど）季節感春、夏★尚、他のサイトでも、出してます消える時がありますので、