ワイルドスワンズ クロコ ブラック パームv2

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定価79200財布形···二つ折りカラー···ブラック柄・デザイン···無地素材···本革クロコ/イングリッシュブライドル2022/11頃購入2〜3週間カバンでの持ち運びで使用その後保管していました。状態画像で確認下さい。丁寧に使いましたが革特有のスレなどはありますので神経質な方はご購入をお控え下さい。少しでも安く買いたい方宜しくお願い致します。【検索用】ワイルドスワンズラストクロップス二つ折り財布CASAシェルコードバンサドルプルアップブリスターバーンイーノグラウンダーヘンリーカーサパームタングKF-003スパンカーコンパクトウォレットユニセックスカードケースガンゾキプリスコルボココマイスターエムピウインセプションオーパスコレクターズウエアハウスレアトレアべっぴん店マドリガルタイガース・ブラザース