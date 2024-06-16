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adidas originals アディダス/ウルトラブースト レースレス BK
商品番号 M96035523033
商品名

adidas originals アディダス/ウルトラブースト レースレス BK
ブランド名 アディダス
特別価格 税込 2,159 円
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商品詳細

※お値下げ不可でお願い致します。（基本スルーさせていただきます）コレクション整理のため出品します。ウルトラブーストのクッション性と伸縮性のあるアッパーでとても履きやすいです！紐無しでもフィット感あります。コンチネンタル社ソール。ランニング使用はありません。大きな汚れなどは無いと思いますが、中古品となりますので、ご理解頂ける方お願い致します。箱なし。即購入大丈夫です！他にも出品しておりますので、よろしければご覧下さい！他の商品と同時にお買い上げ頂ける場合、事前にコメント頂けると、金額まとめて再出品して発送致します！#snkr_　←ご覧下さい(^^)#adidas#アディダス#ウルトラブースト#ultraboostメインカラー...ブラックスニーカー型...ローカット(Low)特徴/機能/素材...スリッポン
http://narcologia.ru/goods/Taipei379471.html
http://narcologia.ru/goods/shuttle702425.html
http://narcologia.ru/goods/shuttle75225.html
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