adidas originals アディダス/ウルトラブースト レースレス BK

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商品詳細
※お値下げ不可でお願い致します。（基本スルーさせていただきます）コレクション整理のため出品します。ウルトラブーストのクッション性と伸縮性のあるアッパーでとても履きやすいです！紐無しでもフィット感あります。コンチネンタル社ソール。ランニング使用はありません。大きな汚れなどは無いと思いますが、中古品となりますので、ご理解頂ける方お願い致します。箱なし。即購入大丈夫です！他にも出品しておりますので、よろしければご覧下さい！他の商品と同時にお買い上げ頂ける場合、事前にコメント頂けると、金額まとめて再出品して発送致します！#snkr_ ←ご覧下さい(^^)#adidas#アディダス#ウルトラブースト#ultraboostメインカラー...ブラックスニーカー型...ローカット(Low)特徴/機能/素材...スリッポン
http://narcologia.ru/goods/Taipei379471.html
http://narcologia.ru/goods/shuttle702425.html
http://narcologia.ru/goods/shuttle75225.html
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シンプルを極めた、UltraBOOSTシリーズ初のレースレス仕様 ...
アディダス adidas ウルトラブースト レースレス UltraBOOST LACELESS スニーカー スリッポン メッシュ 28.5cm 黒 ブラック BB6140 /YI9 メンズ
シリーズ初のレースレス仕様、「アディダス」ウルトラブースト ...
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