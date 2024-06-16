adidas originals アディダス/ウルトラブースト レースレス BK

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※お値下げ不可でお願い致します。（基本スルーさせていただきます）コレクション整理のため出品します。ウルトラブーストのクッション性と伸縮性のあるアッパーでとても履きやすいです！紐無しでもフィット感あります。コンチネンタル社ソール。ランニング使用はありません。大きな汚れなどは無いと思いますが、中古品となりますので、ご理解頂ける方お願い致します。箱なし。即購入大丈夫です！他にも出品しておりますので、よろしければご覧下さい！他の商品と同時にお買い上げ頂ける場合、事前にコメント頂けると、金額まとめて再出品して発送致します！#snkr_ ←ご覧下さい(^^)#adidas#アディダス#ウルトラブースト#ultraboostメインカラー...ブラックスニーカー型...ローカット(Low)特徴/機能/素材...スリッポン