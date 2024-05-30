【briwn別注】NEW ERA LP5950 ロサンゼルス・ドジャース

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商品詳細
ご覧いただきありがとうございます。こちらの商品はbriwnオンラインで購入しました。ブランド：ニューエラ型：LP59FIFTYサイズ：8生産国：中国素材：ポリエステル100%カラー：オフホワイト×マルーンアンダーバイザー：グレーチーム：LosAngelesDodgers質問等ございましたら、気軽にコメント欄までご記入ください。#MLB試合用キャップ#オンフィールド#ユニセックス#吸汗速乾#定番アイテム#紫外線カット
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