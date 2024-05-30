ベルルッティカリグラフィ エスパス エン長財布 パティーヌ YEN MOGANO ...

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商品詳細
ベルルッティのスクリットカリグラフィエスパスEspaceYenレザー財布品サイズ9cm×18cm参考上代143,000円(130,000円＋税)付属品なし質屋にて購入しております。保湿クリームでメンテナンスしておりました。ベルルッティ特有の使用によるレザー傷はありますが、状態いいと思います。
http://narcologia.ru/goods/stage821397.html
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