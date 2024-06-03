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CORDOVAN (コードバン) ラウンドファスナー長財布
商品番号 F20886011253
商品名

CORDOVAN (コードバン) ラウンドファスナー長財布
ブランド名 ガンゾ
特別価格 税込 10,750 円
在庫状況 あり

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商品詳細

カラー···グリーン柄・デザイン···無地財布形···長財布素材···本革縦10.0x横19.5x厚さ2.5馬革(コードバン)x牛革ヌメラウンドファスナー長財布内ポケット2札入れ2小銭入れカードポケット12日本573402019年12月19日に購入し使ってました。ほぼバックに入ってたので汚れは少ないと思いますが、傷はそれなりについてます。ガンゾ本店での購入なので本物です。写真に傷とかも写ってるので確認の上での購入よろしくお願いします。購入時の金額は約70,000円
http://narcologia.ru/goods/housekeeper509309.html
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