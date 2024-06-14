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美品　LOUIS VUITTON ルイヴィトン サンチュール ベルト ブラック
商品番号 C50157086292
商品名

美品　LOUIS VUITTON ルイヴィトン サンチュール ベルト ブラック
ブランド名 ルイヴィトン
特別価格 税込 14,000 円
在庫状況 あり

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商品詳細

商品名LOUISVUITTONルイヴィトンサンチュールベルトブラック黒メンズシルバージーンズバックルとてもワイルドかつ気品があるシルバーのデザインプレートでルイヴィトンを全面にアピールしています。セレブ感満載のおしゃれアイテムとしてご活用してください。ヴィンテージのジーンズにはとても似合いますよ^_^▼実寸/cmサイズ表記9538バックル5.5×8.5ベルト全長102ベルト幅4.5ベルト穴5個※誤差はご了承下さい▼素材レザー本革▼状態美品の部類です。お写真にてご確認ください。中古ですので、新品のレベルを求めるお方はご購入ご遠慮くださいませ。購入先大阪阪急メンズ館素材···本革カラー···ブラック、シルバー
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