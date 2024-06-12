ヒステリックグラマー　ベルト

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商品詳細
ヒステリックグラマーのガチャベルトです。数年前に購入しましたが、使用しないため新品します。若干ベルトのバックル裏部分にサビがありますが、問題なく使用可能です。サイズFREE幅 3㎝全長 127㎝※自己採寸になりますので、 多少の誤差はあらかじめご了承ください。#ヒステリックグラマー#HYSTERICGLAMOUR
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