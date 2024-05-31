スマイソン　二つ折り財布

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イギリスのブランド SMYTHSONの二つ折り財布でです色は外側はブラック、内側はネイビーとなります右にコインポケット、左にカードが4枚収納可能、紙幣用のポケットが2つ付き。シンプルながら、実用性に優れていますスペイン産の牛革を使っており、英国王室御用達の歴史と伝統があるブランドですカジュアルにもビジネスにも両方使えるかと思います新宿伊勢丹で購入したもので箱なども付属します数回のみの使用となりますのであくまで主観ですが状態はよい方かと思います縦L)9.5cm×(横W)11cm×(まちD)1.8cm