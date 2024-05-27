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ギター　ストラップ　革レザー
商品番号 N28920337335
商品名

ギター　ストラップ　革レザー
ブランド名 Nsmall
特別価格 税込 1,755 円
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商品詳細

ギター　ストラップ　革レザー革のいい感じの使用感が出てきているかと思います。幅2cm肩当て部幅5.5cm
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