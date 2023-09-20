ベルト　シンプル　ライン　ホワイト　ブラック

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商品詳細
#futachanshopをご覧いただきありがとうございます(⁎ᵕᴗᵕ⁎)・*:..。o♬*・*:..。o♬*・*:..。o♬*・*:..。o♬*゜♡フォロー割→ 100円引♡まとめ買割→ 200円引お気軽にコメントください♪・*:..。o♬*・*:..。o♬*・*:..。o♬*・*:..。o♬*゜˗ˏˋ商品説明ˎˊ˗こだわりのタイ産ベルト。センターにあるホワイトラインが、ファッションに華を添えます。様々なスタイリングにマッチし、個性を演出するアイテムです。カジュアルでもフォーマルでもどんな場でもカッコよくコーデできます。（素材）ベルト表部分：スティングレイー革（素材）ベルト裏部分：牛革⭐状態 新品未使用⭐表記サイズ 125cm⭐カラー ブラック×シルバー⭐発送方法 ゆうパケット˗ˏˋ注意事項ˎˊ˗＊発送は匿名配送になります。＊自宅保管になります。神経質な方は購入をお控えください。＊空気清浄機完備の部屋で保管しておりまして、ペットの飼育もしておりません。＊光の加減などにより画像と実物の色に多少の違いがある場合がございます。＊こちらの発送ミス以外の返品対応は行なっていませんのであらかじめご了承ください。
http://narcologia.ru/goods/manufacture52341.html
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