NIKE/ナイキ SB HERITAGE VULC ヘリテージ バルク

即買い大歓迎です(^-^)NIKE/ナイキSBHERITAGEVULCヘリテージバルクCD5010-004/27.5/080商品説明ブランド：NIKE/ナイキ品番 ：CD5010-004カラー：ブラック/ブルー/ホワイト⚠️お値下げ不可です。⚠️素人保存ですので細部まで状態を気にされる場合は購入をご遠慮下さい。✳︎写真が全てです。#スニーカーこえだ↑他にも商品を出品しております。是非ご覧ください。✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨【まとめ同梱割引可】(お得です)✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨【他の出品商品と一緒にご購入いただく場合】他の商品（複数品）と一緒にご落札いただく際は200円割引させて頂きます。是非、購入前に必ずコメントにてご相談ください。一つだけ購入後に、やっぱり2点以上同梱発送が良いので変更したい！場合一度キャンセル申請し同梱商品を再出品し、再度購入して頂くことになります。よろしくお願いします。^_^【注意事項】✅プロフィール欄をご覧ください。✅お値下げ不可です。



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