新品センティーレ　レディース 財布 本革 二つ折り財布 ブラックピンク　黒レトロ

携帯しやすく、使い勝手の良いコンパクトな逸品。小銭入れやお札入れは仕切りが付いており、カード入れも豊富に付いているので、コンパクトながら整理しやすい機能性が魅力的な逸品です。表素材は牛革を使用しており、上品な光沢感が魅力的です。素材⋯⋯本革カラー⋯⋯ブラック✖️ピンク財布形⋯⋯二つ折り外寸⋯⋯縦9.5cm×横14cm×まち3.5cm重さ⋯⋯160gお札入れ⋯⋯2箇所小銭入れ⋯⋯Ｌ字ファスナー式カード入れ⋯⋯16箇所内ポケット⋯⋯オープン✖️7.*・゜ ゜・*.まとめ買い割引き.*・゜ ゜・*.一点につき50円割引きさせていただきます。他のサイトも出品しています。ご質問がございましたら、コメントください。宜しくお願い致します。



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