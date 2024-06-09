（新品）ポール・スミス財布

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購入したまま保管していました。完全未使用で箱も奇麗なままで中の仕切りカード等も入ったままです。シンプルなので学生さんから年配問わずお使い頂け、男性ならポケットにすんなり収まる大きさなので重宝すると思います。使う度に艶が増す本革です。ロゴいり。開くと中は地図の地柄模様財布形...二つ折りカラー...ブラック柄・デザイン...無地素材...本革大きさ畳んだ状態（横11✕縦9✕厚み3）拡げると横は22センチ。カード入れポケット 4フラップ付小銭入れ（中に区切りあり２つに分かれています）お札入れ ２つに分かれています。綺麗に包装しお送り致します。