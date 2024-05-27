ちいかわ×ヒロアカコラボぬいぐるみセット

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商品詳細
僕のヒーローアカデミアとちいかわコラボSサイズ(定価￥2530)緑谷出久×ちいかわ爆豪勝己×ハチワレ轟焦凍×うさぎボールチェーン付きマスコット(定価￥1760)緑谷出久×ちいかわ爆豪勝己×ハチワレ轟焦凍×うさぎ手数料と送料を引いて定価になるよう金額設定させていただいております。所謂高額転売目的ではなくプレゼント用に購入したものです。新品未使用未開封即購入可です！
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