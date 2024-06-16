雰囲気◎ USA製 旧タグ WOOLRICH 総柄コットンストール

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ご覧いただきありがとうございます。US・ヨーロッパのvintage(ミリタリー、ワーク、ドレス等)やレギュラーをはじめ、他にもインポートやドメスティックブランド、セレクトショップオリジナルまで当方が良いと思ったモノを厳選して出品しております。見やすい様にカテゴリー別にまとめております。宜しければ他の出品物も併せてご覧ください。↓ストール#FR＠STALLドメスティック#FR＠DOMESTICインポート#FR＠IMPORT【商品内容】madeinUSAウールリッチウーレンミルズの総柄ストール。エンジニアードガーメンツの鈴木大器氏デザイン期のウールリッチ。らしさのあるバティック系の雰囲気を醸し出す総柄が◎【size】全長：156cm幅：44.5cm※多少の誤差はご了承下さい。【condition(4段階S,A,B,C)】A多少の使用感のみの美品です。あくまでもUSEDですのでご理解の上ご購入ください。