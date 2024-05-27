ずっと真夜中でいいのに。 ZUTOMAYO x BODYSONG. パンツ

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商品詳細
裾はマジックテープで絞ることができる。一部リフレクタープリントあり着る機会が無いため出品しますsizeウエスト：MAX100cmウエスト：72cmヒップ：115cmわたり巾：34cmヒザ巾：28.5cm裾巾：26.5cm股上：23cm股下：76.5cm即購入可◎ネコポス専用箱に入れ発送します
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