希少　　NIKE キャップ　黒　90s 刺繍 ヴィンテージ　ナイキ

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#目利きのオールドNIKE(※こちらのタグで他にも選りすぐりのヴィンテージNIKEを多数出品しています！)コレクションとして所有していました。お好きな方にお譲りします。2回ほど外で使用しました。NIKEの90s、白タグキャップです。ネオングリーン刺繍スウッシュアジャスター付きで58cmの私でも入ります。小文字nikeがかわいい手触りの質感も良い上品なキャップです。カラー···ブラック形···ベースボール素材···コットンワンサイズフリーサイズ6パネルコットン 100%黒色ブラックつば裏グリーン台湾製MADEINTAIWAN●その他、注意事項：こちらで購入したばかりですが、自分には似合わなかったので出品致します。一度も使用していません。目立った汚れや破れはありません。中古品の為、よごれやキズ等の見逃し等ある場合がございます。ご理解を頂いた上ご購入下さい。細かいデザインなどは写真にてご確認ください。#ナイキ#古着#ヴィンテージナイキ