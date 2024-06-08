NIKE AIR MAX 97 ナイキ エアマックス97 ブラックネオン

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冬の新作VOL.28 限定NIKE AIR MAX 97“NEON” &



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AIRMAX97NEONBLACK/VOLT-METALLICSILVER◆色：ブラック系◆サイズ表記：US9◆サイズスペック：27cm◆状態：目立った傷や汚れはありません◆コメント：ヴィンテージ、古着にご理解ある方、ご購入よろしくお願いします。神経質な方は購入をお控えください。出品時に一点ずつ検品、採寸し、目立ったダメージは特記させていただいていますが、素人検品、素人採寸であるため多少の誤差、見落としなどある場合もございますのでご了承下さい。何か気になる点などありましたら余裕をもってご質問下さい。こちらは誠意をもって最後まで対応させていただきます。最後までどうぞよろしくお願い致します。#wtaps#ダブルタップス#neighborhood#ネイバーフッド#headporter#ヘッドポーター#headporterplus#ヘッドポータープラス#ramidus#ラミダス#soph#ソフ#uniformexperiment#ユニフォームエクスペリメント#fcrb#エフシーアールビー#fragment#フラグメント#fragmentdesign#フラグメントデザイン#atmos#アトモス#nike#ナイキ#nikesportswear#ナイキスポーツウェア#supreme#シュプリーム