

Homme Plisse Issey Miyake 14年 昆虫シリーズ - ブルゾン



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【詳細】サイズ：2カラー：黒【採寸】身幅:51cm肩幅:64cm袖丈:44.5cm着丈:61cm【素材】ポリエステル100%【原産国】フィリピン普段着兼コレクションの為所持していたのですがサイズ合わずでコレクション用に回そうかなと思っていたのですが金欠の為出品いたします。このシリーズは昔の物ってこともあり中々出回りのない物だと思います。ご質問等ございましたらコメント宜しくお願い致します。売り切りたい為常識の範囲内でしたらお値下げ可能です。-----------------------------------------HommePlisséIsseyMiyakeHommePlisseIsseyMiyakeHOMMEPLISSEISSEYMIYAKEHOMMEPLISSÈISSEYMIYAKEhommeplisseisseymiyakehommeplissèisseymiyakeオムプリッセイッセイオムプリッセイッセイミヤケ