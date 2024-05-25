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商品詳細
材質···ゴールド(k18) ラグスマックレガー×ENDのk18リングです受注生産でしたのでとても希少なものです。金価格の高騰もありますので、サイズ調整して付けて頂いても構いませんし、持っているだけでも損はないかと思います。黒の樹脂の部分は取れてしまっております必要であればリペアして頂いて使用してください。WINDANDSEAウィンダンシーWACKOMARIAワコマリアragsmcgregorラグスマクレガーCHALLENGERチャレンジャーtenderloinテンダーロインNeighborhoodネイバーフッドMINEDENIMマインデニムBUENAVISTAブエナビスタsupremeシュプリーム木村拓哉キムタク
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http://narcologia.ru/goods/symmetric324645.html
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