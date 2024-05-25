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k18 リング
商品番号 F92803686372
商品名

k18 リング
ブランド名 ラグスマックレガー
特別価格 税込 67,500 円
在庫状況 あり

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商品詳細

材質···ゴールド(k18)　　　　ラグスマックレガー×ENDのk18リングです受注生産でしたのでとても希少なものです。金価格の高騰もありますので、サイズ調整して付けて頂いても構いませんし、持っているだけでも損はないかと思います。黒の樹脂の部分は取れてしまっております必要であればリペアして頂いて使用してください。WINDANDSEAウィンダンシーWACKOMARIAワコマリアragsmcgregorラグスマクレガーCHALLENGERチャレンジャーtenderloinテンダーロインNeighborhoodネイバーフッドMINEDENIMマインデニムBUENAVISTAブエナビスタsupremeシュプリーム木村拓哉キムタク
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