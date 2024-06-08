レア☆SEYMOUR DUNCAN SPH90-1 P90モデル

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SEYMOURDUNCAN(セイモアダンカン)SPH90-1nPhatCatNeckNickelSPH90-1bPhatCatBridgeNickelのセットです。サウンドハウス価格は2個で33,600円の品です。https://www.soundhouse.co.jp/products/detail/item/68986/https://www.soundhouse.co.jp/products/detail/item/68984/ハムバッカーサイズのP90モデルのピックアップです。レスポールに取り付けて使用していましたが、ギターを売却することにしたため取り外しました。直前まで使用していたため動作確認済み、念のため導通チェック済みです。ケーブルはどちらも約33cm残っています。エスカッションは付属しませんが、ビスをオマケでお付けします。純正品でないので必要に応じてご用意ください。ほぼ出回らないモデルのため、ハムバッカーのギターにP90を載せてみたい方は是非ご検討ください。ネックとブリッジどちらも付けたときのセンタートーンが最高に気持ち良いピックアップのため、バラ売りは申し訳ありませんがお受けできません。中古品ですので若干の小キズはありますが、状態は良いと思います。完全な美品をお求めの方は購入をご遠慮下さい。1割を超える値下げ交渉は無視させていただきますのでご了承ください。急いで売りたいわけでもないため、この価格でも買いたい方を探したいと思います。仕様■ハムバッカーサイズP90■ネック用\u0026ブリッジ用、ニッケルカバー■マグネット：Alnico2■D.C.RESISTANCE：8KOhm■ケーブル：SingleConductor■OUTPUT：Moderate以下メーカー説明『P90シングルコイルピックアップをハムバッカーサイズに収めたモデル。もともとはカスタムショップのラインナップでしたが、多くの要望を受けレギュラーラインナップとなったもの。アルニコ2マグネットを採用し、長いサステインとP90特有のアタック、バイト感が得られます。』pickupSEYMOURDUNCANセイモアダンカンSPH901nPhatCatAlnico2P90ピックアップ