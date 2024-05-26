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ETRO エトロ セットアップ
商品番号 E77159306406
商品名

ETRO エトロ セットアップ
ブランド名 エトロ
特別価格 税込 16,800 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ジャケット袖丈約62cm袖口約15cm肩幅約50cm着丈約75cm身幅約56cmパンツウエスト約102cm股上約32cm股下約77cm裾幅約22cmヒップ約57cmわたり約28cm
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