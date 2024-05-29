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BIG HAND☆ネックレス ☆アラベスク
商品番号 R62962790233
商品名

BIG HAND☆ネックレス ☆アラベスク
ブランド名 Rsmall
特別価格 税込 1,560 円
在庫状況 あり

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商品詳細

数十年前に購入しましたが趣味が変わったので出品します。4枚目の画像ご確認ください。チェーンはありますがこのままでは使えないです。フックなどのパーツ取りでのご使用をお勧めします。材質···シルバーカラー···シルバー
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