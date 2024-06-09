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商品詳細
ジャスティンデイビス（JUSTINDAVIS）LUCKSTARリング定価¥53,900使用感があるためご理解いただける方のみでお願いいたします。ジルコニア部分に多少のカケがありますが、クリアのジルコニアなのでよく見ないとわからない範囲です。ギャランティは紛失のため、リングのみらくらくメルカリ便ネコポスでお送りします。10年前くらいに広島の正規店で購入しました。9号ですが、幅が広いので結構キツく感じます！装飾···ジルコニア材質···シルバー即購入○値下げ不可×
http://narcologia.ru/goods/slide647487.html
http://narcologia.ru/goods/Stanford697973.html
http://narcologia.ru/goods/manufacture325241.html
LUCK STAR リング
LUCK STAR リング
新しく着き Justin Davis CROWNリング/9号※介介 STAR LUCK リング ...
LUCK STAR CROWN リング
LUCK STAR リング
LUCK STAR ICE リング
LUCK STAR CROWN リング
定価6.2万★Justin Davis ジルコニア装飾ホースシューリング 9号
LUCK STAR CROWN リング
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中古】◇ ジャスティンデイビス ◇ Luck Star Crown ring (SRJ267 ...
Justin Davis LUCK STAR リング 9号 - リング
LUCK STAR CROWN リング
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