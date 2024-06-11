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商品詳細
イーグルリングです。中にアルミのリングを入れているので付け心地が良いです。(イーグルは、シルバーです)元はイーグルのペンダントトップでリングの形に加工してあるので多少傷等がございますのでご理解のほどよろしくお願いします。値下げ交渉承ります！
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