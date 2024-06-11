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イーグルリング
商品番号 P91569535709
商品名

イーグルリング
ブランド名 Psmall
特別価格 税込 1,505 円
在庫状況 あり

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商品詳細

イーグルリングです。中にアルミのリングを入れているので付け心地が良いです。(イーグルは、シルバーです)元はイーグルのペンダントトップでリングの形に加工してあるので多少傷等がございますのでご理解のほどよろしくお願いします。値下げ交渉承ります！
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