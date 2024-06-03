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- 【美品】FENDI オールドフェンディ リバーシブルコート ブラウン
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商品詳細
ヴィンテージのFENDIのジャケットになります！以前に自身にてヴィンテージショップにて購入しました！【サイズ】身幅約62cm肩幅約52cm着丈約75cm袖丈約58cm買ってから2回ほどしかきていないためかなり綺麗な商品になります！ヴィンテージですので探していた方は是非！70s70年代 80s80年代 90s90年代 00s2000年代 の vintageヴィンテージ ビンテージ 古着 モード ストリート アメカジ
http://narcologia.ru/goods/peroration651115.html
http://narcologia.ru/goods/appendectomy853253.html
http://narcologia.ru/goods/reboot335636.html
【美品】FENDI オールドフェンディ リバーシブルコート ブラウン
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