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新品　Maison Margiela マネークリップ カードケース ブラック
商品番号 Q59002121186
商品名

新品　Maison Margiela マネークリップ カードケース ブラック
ブランド名 メゾンマルジェラ
特別価格 税込 5,076 円
在庫状況 あり

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商品詳細

閲覧ありがとうございます！下記は商品説明になります。最後までお読み下さい。♡新品・未使用♡送料無料♡早い物勝ちになります・商品名・MaisonMargielaメゾンマルジェラマネークリップ・サイズ・11.5×9.5×1.5cm・仕様・カードポケット×3、小銭入れ×1、クリップ×1付属品:保存袋、箱付き★素材感・表部には非常に柔らかく手馴染も良いシボ感のある良質なディアレザー・カードの出し入れなどして硬質感が求められる内側部分には牛革を使用★海外製品を取り扱う店舗で購入した並行輸入品です。ご理解の上、ご購入お願いします。★輸送により、外箱にシワ・凹み・破れ・汚れ等おこる場合がございます。︎★撮影環境やご利用の携帯などによって色味は若干違う場合がございます。予めご了承ください。★ご質問がありましたらコメントよりお願いします。神経質な方、ご購入をご遠慮ください。★すり替え防止のため、購入後の返品、交換はご遠慮ください。★評価が全くない方とお取引き致しません。
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