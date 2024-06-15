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【超美品】エルメス　メンズ　レザーブレスレット \
商品番号 E21166713789
商品名

【超美品】エルメス　メンズ　レザーブレスレット \"グレナンH リンク アルゴ
ブランド名 エルメス
特別価格 税込 24,500 円
在庫状況 あり

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商品詳細

HERMESブレスレット《グレナンH・リンク》2023年6月エルメス直営店にて購入しました。購入してから5-6度使用したのみです。付属品：保存袋、箱、袋、リボン国内完売品で、ヨーロッパでもオンラインでは完売しております。非常に珍しい逸品です。■サイズ：T416.5～17.5cmサイズについては素人採寸のため誤差はご容赦ください。
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