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- RATFINK 白T made in USA.
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商品詳細
RATFINK白TmadeinUSA.古着屋で購入しました。首周りに少し、黄ばみがあります。ご理解ある方のみ、ご購入お願いします。
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Rat Fink/90S/MADE IN USA/カットソー/S/コットン/WHT
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