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RATFINK 白T made in USA.
商品番号 F37241543994
商品名

RATFINK 白T made in USA.
ブランド名 ラットフィンク
特別価格 税込 3,382 円
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商品詳細

RATFINK白TmadeinUSA.古着屋で購入しました。首周りに少し、黄ばみがあります。ご理解ある方のみ、ご購入お願いします。
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