HERMES キューブリング　ネックレストップ

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商品詳細
エルメスのキューブ型リングです。キューブの中のセリエリングが自由に動きサイズが調整できる大変珍しいもので、リングとしてもネックレストップとしてもお使い頂けます。サイズは46-47-48で、2本サイズで言うと6〜8号程度ですので、レディースなら薬指あたり、メンズなら小指リングなどでしょうか。なかなか出回らない希少なもので、有名店では20〜30万円程度で扱われております。通常の使用感・小傷はありますが、目立った大きな傷などはなくまだまだお使いいただけると思います。素材はSV925でしっかり刻印もあります。滅多に見つからないものなので、気になりましたらこの機会にぜひご検討ください。材質···シルバーカラー···シルバー
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